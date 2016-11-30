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Томские власти намерены добиться от РФ выравнивания бюджетной обеспеченности региона

Томские новости, Экономика и финансы, Правительство бюджет бюджетная политика экономика Сергей Жвачкин Томские власти намерены добиться от РФ выравнивания бюджетной обеспеченности региона

Власти Томской области намерены добиться от РФ увеличения бюджетной обеспеченности жителей региона до среднероссийского уровня благодаря централизации 1% налога на прибыль, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

В настоящее время бюджетная обеспеченность жителей Томской области — ниже средней по стране на 23%. При этом регион отдает Федерации более 50% налоговых поступлений — больше, чем Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край вместе взятые. Предполагается, что собранный с регионов дополнительный 1% налога на прибыль Федерация будет перераспределять обратно в регионы по новой методике.

«Мы будем доказывать правительству и Минфину РФ, что еще больше забирать у нас нельзя. Если будет перераспределение, то нам нужно помочь приблизиться хотя бы к (…) среднероссийскому показателю бюджетной обеспеченности», — сказал Сергей Жвачкин.

Он отметил парадокс: Томская область приносит в федеральный бюджет значительные деньги, а обеспечена бюджетными доходами значительно хуже.

При этом он добавил: «Как объяснять жителям Томской области, что мы помогаем другим регионам, у которых доходы бюджета на душу населения выше, чем у нас?».

Сергей Жвачкин напомнил, что решение о централизации 1% налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты, было принято с целью стабилизации ситуации в напряженных регионах.

«Для нас это — почти 1 млрд рублей выпадающих доходов, и понятно, что сумма для бюджета (региона — прим.ред.) — значительная», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ в ноябре приняла в третьем чтении закон, перераспределяющий поступления от уплаты налога на прибыль организаций в пользу федерального бюджета. При этом предполагается, что направленный в федеральный бюджет 1% региональной части налога на прибыль будет затем перераспределяться обратно в регионы, но уже по новой методике, которая будет учитывать результаты инвентаризации расходных полномочий субъектов РФ.

Таким образом, в 2017–2020 годах в федеральный бюджет будет поступать налог на прибыль, исчисленный по ставке 3%, в региональный бюджет — по ставке 17%. При этом ставка региональной составляющей налога на прибыль может быть понижена субъектом РФ для отдельных категорий налогоплательщиков, но не может быть ниже 12,5%.

Сейчас налог на прибыль распределяется следующим образом: 2% идет в федеральный бюджет, 18% — в бюджет субъектов РФ.

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