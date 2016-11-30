Томские власти намерены добиться от РФ выравнивания бюджетной обеспеченности региона

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2016 // Фото: Tomsk.gov.ru

Власти Томской области намерены добиться от РФ увеличения бюджетной обеспеченности жителей региона до среднероссийского уровня благодаря централизации 1% налога на прибыль, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

В настоящее время бюджетная обеспеченность жителей Томской области — ниже средней по стране на 23%. При этом регион отдает Федерации более 50% налоговых поступлений — больше, чем Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край вместе взятые. Предполагается, что собранный с регионов дополнительный 1% налога на прибыль Федерация будет перераспределять обратно в регионы по новой методике.

«Мы будем доказывать правительству и Минфину РФ, что еще больше забирать у нас нельзя. Если будет перераспределение, то нам нужно помочь приблизиться хотя бы к (…) среднероссийскому показателю бюджетной обеспеченности», — сказал Сергей Жвачкин.

Он отметил парадокс: Томская область приносит в федеральный бюджет значительные деньги, а обеспечена бюджетными доходами значительно хуже.

При этом он добавил: «Как объяснять жителям Томской области, что мы помогаем другим регионам, у которых доходы бюджета на душу населения выше, чем у нас?».

Сергей Жвачкин напомнил, что решение о централизации 1% налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты, было принято с целью стабилизации ситуации в напряженных регионах.

«Для нас это — почти 1 млрд рублей выпадающих доходов, и понятно, что сумма для бюджета (региона — прим.ред.) — значительная», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ в ноябре приняла в третьем чтении закон, перераспределяющий поступления от уплаты налога на прибыль организаций в пользу федерального бюджета. При этом предполагается, что направленный в федеральный бюджет 1% региональной части налога на прибыль будет затем перераспределяться обратно в регионы, но уже по новой методике, которая будет учитывать результаты инвентаризации расходных полномочий субъектов РФ.

Таким образом, в 2017–2020 годах в федеральный бюджет будет поступать налог на прибыль, исчисленный по ставке 3%, в региональный бюджет — по ставке 17%. При этом ставка региональной составляющей налога на прибыль может быть понижена субъектом РФ для отдельных категорий налогоплательщиков, но не может быть ниже 12,5%.

Сейчас налог на прибыль распределяется следующим образом: 2% идет в федеральный бюджет, 18% — в бюджет субъектов РФ.

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