Житель Асино заготовил почти 1,3 кг растительных наркотиков

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2016 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали 35-летнего жителя Асино, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в окрестностях села Гагарино Зырянского района мужчина собрал и хранил 1299 граммов наркотиков растительного происхождения. В сообщении уточняется, что запрещенные вещества подозреваемый собирал для личного потребления, а не для продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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