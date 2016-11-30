За два года федерация направит на ремонт дорог томской агломерации 1,35 млрд рублей

30 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томская область решением Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам включена в перечень участников проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта в 2017 году на ремонт автодорог Томска, Северска и Томского района регион получит из федерального бюджета 625 млн рублей, а в 2018-м — еще 730 млн, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Федеральный проект направлен на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 34-х агломераций, в число которых вошла и томская агломерация.

«Решение президентского совета говорит, во-первых, о важности томской агломерации как одного из центров промышленного и научно-образовательного развития всей страны, а во-вторых, о хорошем результате дорожного ремонта в этом году. Я принял решение продолжить программу ремонта местных дорог и в 2017 году вновь выделить на эти цели полмиллиарда рублей. Вместе со средствами федерального центра мы продолжим решать одну из самых больных для людей проблем», — прокомментировал губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона уточнил, что на средства федерального бюджета будут отремонтированы автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значений в Томске, Северске и Томском районе. Губернатор поручил своему заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному вместе с главами муниципалитетов, специалистами Томского государственного архитектурно-строительного университета и жителями определить участки дорог, которые предстоит отремонтировать, и обсудить меры по снижению на них аварийности.

«Дороги должны быть не только качественными и долговечными, но и безопасными для всех участников движения — как водителей и пассажиров, так и пешеходов. И здесь нам предстоит большая работа», — сказал Сергей Жвачкин.

Задачей участников проекта «Безопасные и качественные дороги» является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах агломераций к концу 2018 года до 50 % от всей протяженности и к концу 2025 года — до 85 %. Также должно быть снижено количество мест концентрации ДТП и очагов аварийности на дорогах агломерации к концу 2018 года на 50 % в сравнении с 2016-м, и к концу 2025 года — на 85 % в сравнении с 2016-м.

В Томской области доля дорог в нормативном состоянии составляет 25 % от их протяженности, количество участков концентрации ДТП –—18 (2 — на областных дорогах, 16 — на местных дорогах Томска).

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