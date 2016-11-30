Арестованное за долги здание ФК «Томь» передано на оценку перед продажей с торгов

30 ноября 2016 / Томский Обзор

Судебные приставы передали на оценку одно из зданий футбольного клуба «Томь», арестованное за долги, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

«В рамках ранее произведенного ареста по исполнительному производству о взыскании с ФК „Томь“ задолженности по налогам передано на оценку здание административно-бытового корпуса, расположенного по улице Белинского, 11/1. Специалист определится с оценочной стоимостью, которая станет отправной точкой для продажи имущества с торгов», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на данный момент задолженность по налоговым платежам клуба составляет 34,5 млн рублей, за последний месяц она сократилась на 4,5 млн рублей. Произошло это за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба, поясняет пресс-служба.

Как сообщалось, в середине октября приставы арестовали одно из зданий ФК «Томь», имевшего задолженность по налоговым платежам в 39 млн рублей. Кроме того, клуб имеет многомесячные долги перед игроками и персоналом.

После 15 туров «Томь» занимает предпоследнее — 15 место в таблице РФПЛ с девятью очками. Следующий матч команда проведет 1 декабря в гостях с московским «Локомотивом».

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