К уборке снега в Томске подключились предприятия и вузы

30 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В уборке улиц и вывозе снега из Томска приняли участие такие предприятия как «Горсети», «Томское пиво», ТЭМЗ , «Томлесдрев», НИИПП, «Полюс», а также вузы, сообщает пресс-служба мэрии.

На городские снегоотвалы предприятия вывезли 2020 тонн снежной массы. Помимо этого «Спецавтохозяйство» за сутки вывезло на снегоотвал 2363 тонны. Учитывая обильный снегопад, в утренние часы и дневное время «САХ» продолжает посыпку дорог и разметание по пяти основным маршрутам. Вывоз снега сегодня днем муниципальное предприятие будет производить с ул. Интернационалистов, пр. Мира, ул. Красноармейской, ул. Крячкова и ряда других магистралей.

Техника районных подрядчиков продолжает работу по очистке внутриквартальных проездов. Управляющие компании, как доложили сегодня на оперативном штабе в мэрии главы районных администраций, также усилили вывоз снега с придомовых территорий. Так в Советском районе за сутки силами УК было очищено 34 придомовых территории. В Кировском районе управляющие компании вывели на очистку дворов 8 единиц техники. Снег был вывезен с 38 придомовых территорий. В Октябрьском районе было задействовано 15 единиц техники. От снега было очищено 70 придомовых территорий.

Также в пресс-службе уточняют, что в Томске работают «горячие линии», куда томичи могут сообщить о проблемах с очисткой внутриквартальных проездов, дворовых территорий и зауженности улично-дорожной сети.

Оперативно-дежурная служба Томска - 005;

Кировский район – 56-40-96 и 56-40-64;

Октябрьский район – 90-24-79;

Советский район – 54-46-75;

Ленинский район – 51-76-90.

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