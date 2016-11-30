Безвозмездно, то есть даром: #Щедрый вторник прошел в ТГУ

30 ноября 2016 / Пресс-служба ТГУ

В Международный день благотворительности, 29 ноября, Томский государственный университет организовал «Самый теплый вторник»: угостил больше тысячи томичей горячим кофе, провел акцию по сбору вторсырья «Экомарафон» и «Фримаркет» — бесплатную ярмарку для обмена вещами.

Мероприятия прошли в рамках общественной инициативы по развитию благотворительности #Щедрый вторник.

Передвижную кофе-машину ТГУ можно было видеть на Университетской миле в течение всего рабочего дня. Она побывала у корпусов ТГУ, ТПУ и на Ново-Соборной площади.

— Задача этой акции — показать, что надо щедро делиться друг с другом — хорошим настроением, чем-то полезным, приятным, например, кофе, — говорит организатор акции, директор ЦК ТГУ Игорь Муравьев. — Университет в нашем городе является родоначальником, инициатором очень многих хороших дел, добрых инициатив. Например, сейчас мы собираем деньги на памятник-копилку бездомным животным.

«Цена» одной чашки кофе — доброе пожелание, которое нужно было написать на стаканчике для другого участника акции. «Будь самым лучшим», «Не грусти — позвони», «Желаю сдать сессию», «Пусть будет все, как ты хочешь» - эти надписи согревали ничуть не меньше ароматного кофе, который наливали всем желающим волонтеры Центра социально-профессионального волонтерства «UNIVOL».

— Я написала на своем стаканчике: «С наилучшими пожеланиями от магистрантки биологического факультета Екатерины. Пусть это кофе согреет вас и ваши души», — говорит магистрантка биологического института ТГУ Екатерина Коновалова. — Я вчера прочла в интернете про эту акцию, и тоже решали поучаствовать. Считаю, что такие мероприятия сплачивают людей.

Кофе-мобиль проработал несколько часов, за это время было выпито 125 литров кофе и передано более тысячи пожеланий.

На «Фримаркет» любой мог принести сюда свои вещи или взять что-то понравившееся себе. Главный посыл мероприятия — не нужно выбрасывать что-то, что может еще прослужить кому-нибудь долгие годы.

— «Фримаркет» в Томске проводится уже в третий раз, у нас в ТГУ — впервые, — говорит руководитель экологического отдела волонтерской организации студентов ТГУ «Инициатива» Владимир Максимчук. — Изначально он организовывался городским экологическим движением «Зеленый луч», и сейчас мы совместно проводим его.

По словам Владимира, в этой акции приняли участие очень много людей, в основном приносили одежду, а также предметы домашнего обихода, украшения. Оставшиеся вещи будут переданы в социальный центр «Авантаж».

Стоит отметить, что «Фримаркет» традиционно стал площадкой для помощи животным: участники мероприятия приносили корм и нужные вещи для подопечных благотворительного фонда «Зоозащита».

«Экомарафон» длился с 24 по 29 ноября. На это время в Центре культуры ТГУ разместились большие контейнеры для бумаги и пластика. Всего было собрано по два контейнера вторсырья.

— Наша цель — организовать такой сбор макулатуры и пластика в ТГУ на постоянной основе, — говорит Владимир Максимчук. — Мы хотим разместить контейнеры во всех корпусах и общежитиях. Это позволит не только отправлять в переработку вторсырье, но и ориентировать студентов на бережное отношение к окружающей среде, на здоровый образ жизни.

Все собранное вторсырье пойдет на переработку с помощью партнера акции — компании «Чистый мир».

Мероприятия «Фримаркет» и «Экомарафон» прошли при информационной поддержке московской экологической организации «Эка».

Общественная инициатива #Щедрый вторник (#Giving Tuesday) родилась в 2012 году и уже получила распространение в 72 странах мира. Особенностью проведения #Щедрого вторника является активное его освещение. Инициатива призывает открыто рассказывать о добрых делах в социальных сетях и иных доступных источниках информации. К инициативе в странах-участницах присоединяются известные актеры, музыканты, политики, сотни тысяч коммерческих и некоммерческих организаций.

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