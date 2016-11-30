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В Томске на месте деревянного дома появится детская площадка

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В Томске снесли аварийный деревянный дом по ул.Дальне-Ключевской, 7.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, расселенный дом снесли по решению городской КЧС.

«В администрацию Ленинского района поступали обращения от жителей соседних домов с просьбой снести», — сообщили в пресс-службе.

Администрация снесла дом в целях безопасности. На территории планируется провести благоустроительные работы, в частности, сделать детскую площадку.

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