В Томске на месте деревянного дома появится детская площадка

30 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Катерина Воронцова

В Томске снесли аварийный деревянный дом по ул.Дальне-Ключевской, 7.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, расселенный дом снесли по решению городской КЧС.

«В администрацию Ленинского района поступали обращения от жителей соседних домов с просьбой снести», — сообщили в пресс-службе.

Администрация снесла дом в целях безопасности. На территории планируется провести благоустроительные работы, в частности, сделать детскую площадку.

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