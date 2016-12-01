ТПУ и ТГУ вошли в топ-60 лучших вузов стран БРИКС и стран с развивающейся экономикой

1 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский политех и Томский госуниверситет вошли в число 60 лучших вузов мира по версии Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017, сообщают пресс-службы вузов.

Томский государственный университет занял 60 позицию в общем списке и таким образом улучшил свои результаты на 27 пунктов по сравнению с прошлым годом. В свою очередь ТПУ занял 56-е место. Всего в число 300 ведущих вузов стран БРИКС и стран с развивающейся экономикой вошли 24 российских вуза.

Рейтинг существует четвертый год. В нем анализировалась деятельность образовательных учреждений 50 стран мира, включенных в категорию вузов стран с развивающейся экономикой или стран с «пограничной экономикой». Однако только вузы из 41 страны вошли в окончательный список 300 ведущих вузов. В методологии рейтинга используются 13 индикаторов, применяемых и для общего рейтинга THE World University Rankings. Оценка деятельности вузов основана на результатах деятельности по основным направлениям — образование, исследования, передача знаний и интернационализация.

Но методика несколько изменена, чтобы точнее отражать особенности и приоритеты развития университетов в развивающихся странах. Увеличены весовые коэффициенты, например, для оценки связей университета с промышленными партнерами и международной составляющей.

Тэги/темы: