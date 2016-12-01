Молодой водитель погиб в тройном ДТП на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2016 // Фото: Gibdd.ru/r/70

Вчера вечером, 30 ноября, на трассе Томск-Ярское столкнулись три автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 19.50 на 8 километре трассы. По предварительным данным, 36-летний водитель ГАЗ 3110 не справился с управлением, из-за чего авто выехало на встречную полосу, где столкнулось со встречной Toyota Corolla. После этого отечественный автомобиль продолжил движение и врезался во встречный ВАЗ 2114.

В результате ДТП 20-летний водитель ВАЗ 2114 погиб на месте, водитель ГАЗа с травмами доставлен в больницу.

Фото: Gibdd.ru/r/70

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