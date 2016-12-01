Томичей приглашают на выставку про новогоднюю ёлку

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2016 // Фото: Vk.com/muzeum_tomsk

Завтра, 2 декабря, в Музее истории Томска (ул.Бакунина, 3) откроется выставка «Особенности национальной елки», посвященная истории новогоднего дерева, которое в разные эпохи оставалась центром праздника, объединяло и примиряло людей, сообщает пресс-служба мэрии.

На выставке можно узнать, какой была новогодняя ёлка в советскую эпоху, какие игрушки были популярными в разные десятилетия.

Также завтра в музее пройдет бесплатная экскурсия по выставке – экскурсоводы в стилизованных костюмах 30-90х годов XX века, пять елок, наряженных в духе разных годов, коллекции мини-елочек, раритетных игрушек и игрушечных Дедов Морозов. Под звуки советских песен, звучащих из радиолы, гости выставки смогут угоститься горячим яблочным напитком и побывать в украшенной к празднику коммунальной квартире.

Открытие выставки состоится в 17.00. Вход свободный. Выставка будет работать до 31 января 2017 года. В дальнейшем билет платный.

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