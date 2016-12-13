Раскрась «1000 мелочей» и получи приз!

13 декабря 2016 / Томский Обзор

Третья раскраска из нашей серии — «1000 мелочей» (он же — Пассаж Второва) — уже доступна для скачивания.

Все, что вам нужно сделать, это распечатать и раскрасить ее, после чего прислать фото или скан раскрашенного листа на редакционный ящик konkurs@westsib.ru и стать участником конкурса «Раскрась Томск». Просьба указать в письме ваш номер телефона для связи.

Раскраски принимаются до 15 декабря, после чего стартует голосование за лучший вариант. Победитель получит специальный приз от редакции «Томского Обзора» — книгу «Чудесный мир животных» Линды Тейлор:

Все остальные участники конкурса будут награждены именными сертификатами.

Иллюстрация: Константин Попов

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