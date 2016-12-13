Раскрась «1000 мелочей» и получи приз!
13 декабря 2016 / Томский Обзор
Конкурс «Раскрась Томск» продолжается!
Третья раскраска из нашей серии — «1000 мелочей» (он же — Пассаж Второва) — уже доступна для скачивания.
Все, что вам нужно сделать, это распечатать и раскрасить ее, после чего прислать фото или скан раскрашенного листа на редакционный ящик konkurs@westsib.ru и стать участником конкурса «Раскрась Томск». Просьба указать в письме ваш номер телефона для связи.
Раскраски принимаются до 15 декабря, после чего стартует голосование за лучший вариант. Победитель получит специальный приз от редакции «Томского Обзора» — книгу «Чудесный мир животных» Линды Тейлор:
Все остальные участники конкурса будут награждены именными сертификатами.
Скачать раскраску «1000 мелочей» в большом размере для печати
Иллюстрация: Константин Попов
Тэги/темы: