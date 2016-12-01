Томские больничные клоуны обучили 40 волонтеров и порадовали более 5 тыс. детей

1 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

Томское АНО «Партнеры по радости» завершило проект «Дети играют в больнице», стартовавший в феврале и проводившийся на средства субсидии администрации Томской области.

Как сообщили в АНО, в рамках проекта 40 волонтеров прошли обучение по направлениям «Больничная клоунада» и «Творческие мастерские», а также тренинги по психологии, работе с детьми и работе в команде. Полученные знания и навыки волонтеры использовали в работе маленькими пациентами Областной детской больницы, детского отделения НИИ Кардиологии и Детской городской больницы №1. Всего в проект было вовлечено более 5000 детей.

В рамках проекта «Дети играют в больнице» прошли не только визиты в детские больницы. Волонтеры приняли участие в благотворительной миссии помощи детям и взрослым с пороками развития, деформациями и дефектами челюстно-лицевой области и конечностей «Улыбнись», во Всероссийской акции «Улыбнемся солнечному дню», а также организовали семейно-игровой праздник «Глобальный день клоунов» для томичей и гостей города. Также волонтеры провели благотворительную акцию «Суперигровая», в рамках которой были приобретены интерактивные игрушки и развивающие игры для пациентов Областной детской больницы. В ноябре этого года в Театре юного зрителя была открыта социальная фотовыставка «Права на игру» приуроченная в к празднованию Всемирного Дня ребенка, куда вошли промежуточные итоги социального проекта «Дети играют в больнице».

«Проект завершен, но АНО «Партнёры по радости» продолжают свою работу и уже готовит новогодние мероприятия для маленьких пациентов и семей, где воспитываются дети с особенностями развития. Мы активно привлекаем спонсоров, которые хотят подарить детям новогоднее чудо и поддержать наши проекты и в 2017 году. Присоединяйтесь!», — отметила директор АНО «Партнеры по радости» Наталья Шимина.

Напомним, Автономная некоммерческая организация содействия социально-культурной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Партнёры по радости» с 2011 года реализует на территории Томска проект «Больничный клоун», который призван улучшить настроение заболевших детей. Каждый год проводятся набор волонтёров и обучающие семинары, которые в течение года ходят к детям в образе больничных клоунов в больницу. Работа с маленькими пациентами требует специальной подготовки.

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