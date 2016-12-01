В Томской области раскрыли кражу двух поросят

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2016 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские раскрыли кражу двух поросят. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С сообщением о краже животных в полицию обратилась жительница Молчановского района. Позже был задержан подозреваемый. Им оказался 58-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом.

«По данным следствия, подозреваемый, проник в хозяйственное помещение, предназначенное для содержания скота, расположенное на территории частного дома, и похитил двух поросят. После чего сбыл животных третьим лицам», — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли поросят. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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