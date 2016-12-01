Прокуратура добивается возврата в федеральную собственность незаконно проданного озера под Томском

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2016 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Томская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в суд с требованием признать незаконным договор купли-продажи земельного участка у деревни Барабинка, на котором находится комплекс озер, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Земельный участок площадью более 75 тыс. кв.м., на котором располагается комплекс озер, был предоставлен администрацией Томского района в частную собственность физлицу для сельскохозяйственного использования», — говорится в сообщении.

По заключению специалистов, озеро находится в пойме реки Томь, состоит из ряда соединенных ручьями мелких и одного крупного водоемов, в которых водятся карп, карась, щука.

«Учитывая, что данный водный объект представляет собой естественный водоем, он может находиться исключительно в федеральной собственности. Незаконная передача озера в частную собственность нарушает права жителей региона на беспрепятственный доступ к водному объекту, его береговой полосе и препятствует пользованию им для любительского рыболовства и иных нужд», — говорится в пресс-релизе.

В связи с этим природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием признать недействительным договор купли-продажи земельного участка.

Тэги/темы: