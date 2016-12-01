В Томске от наледи и снега очистили около 800 кровель

1 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Коммунальные службы Томска очистили от наледи и снега порядка 800 кровель. Крыши 90 домов были очищены накануне, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы проводят управляющие компании и жилищные организации. В настоящее время они следят за состоянием ледяной кромки кровель. Специалисты жилищно-коммунальных отделов и отделов благоустройства проводят ежедневные рейды по выявлению опасных кровель.

Учитывая относительно теплую погоду, районные администрации и санитарная милиция Томска усилили контроль за очисткой кровель.

Напомним, согласно ст. 8.1 КоАП Томской области, нарушение правил содержания фасадов (отсутствие очистки от наледи и навесов) влечет наложение административного штрафа для физических лиц в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц - 50 тыс. рублей, на юридических лиц - 200 тыс. рублей.

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