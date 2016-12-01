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Томичей просят не мешать ночной уборке снега

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Томичей просят не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега, передает пресс-служба мэрии.

Сегодня ночью «Спецавтохозяйство» планирует вывозить снег с обочин автодороги, которая проходит от ул.Красноармейской до «Томских товаров» через РЦ «Факел», с привокзальной площади Томск-1, с ул. Источной, ул. Белозерской, ул.Кривой (от ул.Белозерской до ул.Белой), ул. Белой (от ул.Кривой до ул.Пушкина), с пер.Кустарный, пер.Кооперативный, пр.Ленина (от пр.Кирова до ул.Усова), ул.Лебедева (на участке от ул.Л.Толстого до пр.Комсомольского), ул.Герцена от пр.Ленина до ул.Советской.

Шнекороторная перекидка, препятствием для которой также могут стать припаркованные машины, в ночное время будет производиться вдоль улицы Обручева.

Завтра, 2 декабря, днем вывоз снега будет организован с ул.Интернационалистов, ул.79 Гв. Дивизии, ул.Рабочей, ул. 1-я Рабочей.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать личные автомобили на данных участках.

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