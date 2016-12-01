В общежитии ТГУ нашли труп мужчины

1 декабря 2016 / Томский Обзор

Сегодня днем, 1 декабря, в общежитии ТГУ, расположенном по адресу Ф.Лыткина,14 был обнаружен труп мужчины, сообщает представитель регионального СУ СК РФ.

«Личность погибшего пока не установлена. На данный момент на месте происшествия ведётся проверка. Причины смерти пока не известны», - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Сотрудник Следственного Управления уточнила, что следов насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было.

В свою очередь в пресс-службе ТГУ сообщили, что погибший не имел определенного места жительства.

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