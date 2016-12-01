Депутаты томской облдумы расширили перечень работ, входящих в капремонт

1 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Елена Питер

Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов дополнен новым видом работ: ремонт и замена ветхих перекрытий, сообщается на сайте Законодательной Думы Томской области.

Согласно новому виду работ можно будет выполнять ремонты, включая несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции. О проблемах, которые возникают из-за того, что из областного закона «выпал» капремонт перекрытий, жители многоквартирных домов рассказывали депутатам во время выездного заседания Совета Думы в марте 2016 года сразу в нескольких муниципальных образованиях.

В деревянных двухэтажках доходило до абсурда: ремонт кровли был предусмотрен, а установить её фактически было не на что, так как замена ветхих перекрытий просто не была предусмотрена. После консультаций с жителями и специалистами депутаты Оксана Козловская, Александр Куприянец, Галина Немцева и Сергей Автомонов внесли проект поправок в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области». В ходе ноябрьского собрания парламента депутаты одобрили предложенные изменения.

«Ратификацию поправки в областной закон о капитальном ремонте ждали все муниципальные образования региона. Убежден, что она была жизненно необходима. Данная корректировка предусматривает комплексность работ при выполнении капремонта кровли деревянных двухэтажных домов. Дело в том, что одновременно требуется замена несущих и ограждающих конструкций, то есть части стен жилых зданий и части перекрытий. Средств на это закон не предусматривал. Меж тем, некоторые муниципальные образования имеют до 85% деревянного жилищного многоквартирного фонда. Депутаты утвердили дополнительные изменения в статью №10, устранив тем самым существовавшие противоречия, - признался председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Статью 10 дополнили видом работ «ремонт и усиление несущих и ограждающих конструкций». Теперь капитально отремонтировать можно будет несущие стены, плиты перекрытий, балконные плиты и другие несущие конструкции. Таким образом будет обеспечена безопасность жителей и сформируется адекватная логистика при выполнении данного вида работ.

Один из разработчиков законопроекта Сергей Автомонов подчеркнул, что теперь планы по капитальному ремонту уже на 2017-й год муниципалитеты будут формировать с учетом нового вида работ.

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