Олег Меньшиков представит в Томске «Оркестр мечты. Медь»
В следующую субботу, 10 декабря, в Большом концертном зале Томской областной филармонии художественный руководитель Театра имени Ермоловой, Народный артист России, лауреат Государственных премий России, один из самых любимых и харизматичных артистов нашей страны – Олег Меньшиков представит свой спектакль «Оркестр мечты. Медь» при участии духового оркестра.
«Оркестр мечты» — спектакль, в котором Меньшиков читает избранные главы из своей книги воспоминаний, а оркестр иллюстрирует самые яркие моменты из жизни актера. Именно иллюстрирует — роль оркестра здесь не сводится только лишь к исполнению музыки: музыканты танцуют, устраивают шуточные дуэли на барабанах, спускаются в зрительный зал. Оркестр помогает рассказывать грустные и смешные истории, солирует и аккомпанирует. Любой номер программы – это театральная миниатюра, которую воплощает группа «актеров» с инструментами.
Виртуозно работая в синтезе различных жанров, 30 артистов соединяют слово, музыку, танец, костюмы и многое другое и наполняют своей невероятной энергией и мощным звучанием духовых инструментов зрительный зал и все пространство вокруг, подчеркивая настроение каждой исполняемой пьесы.
Режиссёр-постановщик программы – Олег Меньшиков.
Хореограф-постановщик – Егор Дружинин.
Главный дирижер – Денис Виноградов.
При участии Никиты Татаренкова и Ярослава Рося.
Начало спектакля в 19.00. Стоимость билета: 1400-3600 руб. Возрастная категория: 6+
Кассы: 51-61-95, 51-59-56.
Купить билет также можно на сайте филармонии.