Олег Меньшиков представит в Томске «Оркестр мечты. Медь»

2 декабря 2016 / Томский Обзор

В следующую субботу, 10 декабря, в Большом концертном зале Томской областной филармонии художественный руководитель Театра имени Ермоловой, Народный артист России, лауреат Государственных премий России, один из самых любимых и харизматичных артистов нашей страны – Олег Меньшиков представит свой спектакль «Оркестр мечты. Медь» при участии духового оркестра.

«Оркестр мечты» — спектакль, в котором Меньшиков читает избранные главы из своей книги воспоминаний, а оркестр иллюстрирует самые яркие моменты из жизни актера. Именно иллюстрирует — роль оркестра здесь не сводится только лишь к исполнению музыки: музыканты танцуют, устраивают шуточные дуэли на барабанах, спускаются в зрительный зал. Оркестр помогает рассказывать грустные и смешные истории, солирует и аккомпанирует. Любой номер программы – это театральная миниатюра, которую воплощает группа «актеров» с инструментами.

Виртуозно работая в синтезе различных жанров, 30 артистов соединяют слово, музыку, танец, костюмы и многое другое и наполняют своей невероятной энергией и мощным звучанием духовых инструментов зрительный зал и все пространство вокруг, подчеркивая настроение каждой исполняемой пьесы.

Режиссёр-постановщик программы – Олег Меньшиков.

Хореограф-постановщик – Егор Дружинин.

Главный дирижер – Денис Виноградов.

При участии Никиты Татаренкова и Ярослава Рося.

Начало спектакля в 19.00. Стоимость билета: 1400-3600 руб. Возрастная категория: 6+

Кассы: 51-61-95, 51-59-56.

Купить билет также можно на сайте филармонии.

Тэги/темы: