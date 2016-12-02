«Аквариум» впервые выступит в Томске с симфоническим оркестром

2 декабря 2016 / Томский Обзор

Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» в сопровождении Томского симфонического оркестра впервые пройдет в Большом концертном зале Томской областной филармонии (пл. Ленина, 12а) 13 декабря.

Борис Гребенщиков продолжает радовать поклонников непривычными формами своих выступлений. Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, БГ всегда сохраняет способность радовать и удивлять новым и неожиданным. Проведя весну и лето, играя в подземных переходах и на площадях городов нашей необъятной Планеты, БГ планирует провести осенне-зимнюю серию «ОРКЕСТР-ТУРОВ» с программой " БГ SYMPHONIA».

Проект «БГ SIMPHONIA» возник почти спонтанно, став творческим результатом встречи Бориса Гребенщикова и одного из самых востребованных саундпродюсеров и оркестровых аранжировщиков Милоша Елича (Сербия). Беседы за кулисами одного из концертов и привели к идее проекта, подготовка которого идет сейчас полным ходом.

В программе концертов прозвучат и современные песни БГ, и песенная классика «Аквариума» — в новом, неожиданном прочтении волшебных оркестровок Милоша Елича, специально созданных для этого тура. Также томичи смогут услышать инструментальные произведения, созданные Борисом Гребенщиковым непосредственно для симфонического оркестра.

Начало концерта в 19.00. Стоимость билетов: 1200–3600 руб. Возрастная категория: 16+

Кассы: 51-59-56, 51-61-95. Купить билет можно также на сайте филармонии.

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