Томский театр «Скоморох» завалили тысячей детских рисунков (ФОТО)

2 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Театр «Скоморох»

Областной театр «Скоморох» провел ажиотажный конкурс детского рисунка «Моя мама самая-самая…», приуроченный ко Дню матери. За три недели более тысячи рисунков заполнили фойе театра.

В конкурсе приглашение к участию приняли семьи, детские сады и школы. Свои работы представили дети разных возрастов: самым маленьким участникам всего два года, а самой старшей участнице 19 лет.

Каждый театральный сезон для юных зрителей проводятся конкурсы в виде рисунков, поделок или фотографий, посвящённых определённой тематике или празднику. «Скоморох» планирует продолжить тему семейного театра и провести конкурс рисунков ко Дню пап — 18 июня, а после — расшириться до фестиваля семейного театра. Фестиваль станет для участников на порядок сложнее, так как представляет собой написание рассказов и постановку собственных мини-спектаклей на большой театральной сцене. В этом конкурсантам поможет театральный состав, проведя профессиональные тренинги, мастер-классы и лекции.

Коллектив «Скомороха» доволен, что в конкурсе портретов мам смог привлечь большое внимание детей к этому особому семейному празднику и ждёт гостей на выставке в течение всей следующей недели.

Фото: театр «Скоморох»

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