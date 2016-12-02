Без сильных регионов не может быть сильного государства - спикер томской облдумы о послании президента

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2016 // Фото: Duma.tomsk.ru

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская прокомментировала послание президента России Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил вчера, 1 декабря, в Кремле. Мнение спикера передает сайт парламента.

«Согласна со словами Президента о том, что сегодня на первый план выходит повестка развития страны и каждого ее региона. Для всех нас очевидно, что без сильных регионов не может быть сильного государства. Традиционно большой блок вопросов касался развития экономики и улучшения бизнес-климата в стране. Что, на мой взгляд, важно для Томской области?», — сообщила Оксаны Козловской.

Она назвала очень интересной идею развития региональных банков, в первую очередь, для кредитования малого бизнеса и населения.

«Безусловно, в экономике должен быть разумный баланс между крупными национальными и небольшими региональными банками. На фоне оздоровления банковской системы в целом, именно развитие региональных банков будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. А это, в свою очередь, существенно повлияет на уровень инвестиционной привлекательности региона. Как известно, в Томской области из 60 тысяч хозяйствующих субъектов почти 54 тысячи – это индивидуальные предприниматели, компании малого и среднего бизнеса. Президент отметил, что Правительство и международные эксперты прогнозируют в ближайшие годы рост экономики в России. И будет расти роль малого и среднего бизнеса», — добавила Оксана Козловская.

Она также уточнила, что президент предложил запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения – цифровой экономики. Это направление в ближайшие годы будет определять конкурентоспособность государства. Это перспективно для региона, поскольку в Томской области работают более ста известных и успешных не только в России, но и за рубежом, «цифровых» компаний.

«Мне близки слова о том, что социальная сфера должна быть современной и справедливой. И в Послании Президент уделил большое внимание вопросам социальной политики, в частности, школьному образованию, вопросам реконструкции и обновления школ, переподготовки кадров. По-новому прозвучала роль и профессионального образования. Кстати, на согласительной комиссии по проекту бюджета на 2017-2019 годы мы существенно увеличили финансирование именно этой отрасли. Отдельная тема – здравоохранение. Особо хочу отметить проблему расширения высокотехнологичной медицинской помощи. Не смотря на увеличение финансирования, этот вопрос стоит все еще весьма остро.

Поэтому понятен в речи Президента акцент на развитие социального бизнеса, расширение программ, в которых могли бы участвовать и волонтерские движения, и некоммерческие общественные организации. Как известно, в следующем году некоммерческие организации смогут оказывать социальные услуги, которые финансируются за счёт бюджета. Работа такая уже проводится, у некоммерческих организаций есть большой интерес, надеюсь, что это направление получит развитие и у нас в регионе», — сообщила Оксана Козловская.

Она отметила, что впервые в Послании Президента затронута тема поддержки самозанятого населения. Сделан важный акцент на то, что на первом плане должен стоять вопрос развития бизнеса этими людьми, и в этом им обязаны помогать власти всех уровней, оказывая поддержку и снижая административные барьеры.

Также спикер обратила внимание еще на одну важнейшую тему: Правительству России поставлена задача до 2019 года сформировать стратегию налоговой политики страны, главная цель которой ускорение экономического роста и социальная справедливость.

«Так что всем нам, включая депутатов, предстоит большая и серьезная работа», — заключила Оксана Козловская.

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