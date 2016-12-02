«Томь» проиграла «Локомотиву» со счетом 6:1

2 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 1 декабря, в Москве состоялся матч 16-го тура Чемпионата России по футболу в рамках которого «Локомотив» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Счет на 48-й минуте игры открыл Эрик Бикфалви, после подачи Аслана Дудиева со штрафного. Однако футболисты «Локомотива» сравняли счет уже на 51-й минуте - Мануэль Фернандеш головой отправил мяч в ворота «Томи». Он же на 67-й минуте вывел хозяев вперед. На 71-й минуте Игорь Денисов увеличил отрыв «Локомотива». Еще три мяча в ворота томской команды отправили Майкон (77-я минута), Владислав Игнатьев (79-я минута) и Александр Коломейцев (83-я минута).

В результате матч закончился со счетом 6:1 в пользу хозяев поля. По итогам 16 туров «Томь» занимает 15-ю строчку рейтинга РФПЛ. Следующий матч томская команда проведет в Уфе 5 декабря, где встретится с местной «Уфой».

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