Завтра в Томске стартует фестиваль уличных танцев

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2016 // Фото: Vk.com/tpm2016

В субботу, 3 декабря, в ТРЦ Мегаполис (пр.Ленина, 217, стр 2 ), стартует фестиваль уличных танцев - «Танцуй пока молодой», сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

Соревноваться участники будут в таких категориях как «hip-hop», «breaking», «house», «popping», «locking». В одном из самых зрелищных мероприятий примут участие танцоры, в возрасте от 6 до 40 лет.

«Фестиваль был создан в 2011 году, как пропагандист уличных танцевальных направлений и уже шестой год культивирует сибирскую платформу начинающих танцоров, на которую в этом году поступило более 100 заявок-сообщают организаторы фестиваля школа танцев «SKILLZ SCHOOL». Участие принимают не только томские команды, но так же ребята из других городов: Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Омска», — сообщают организаторы.

В рамках фестиваля пройдут интенсивные мастер-классы от Александры Кирюшовой (г.Новосибирск), RAYMAN/FLYTRONIX (г.Новокузнецк), Армена Аветяна (г.Новосибирск),Данила Бажина (г. Красноярск), а также гость из Туниса - Салах Лежри (AFRO SAMORAI CREW).

Фестиваль будет проходить 3-4 декабря. Начало в 17:00. Вход для зрителей свободный.

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