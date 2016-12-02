Томские разработчики техники для Арктики смогут испытывать свои прототипы на архангельском полигоне
Губернатора Архангельской области Игорь Орлов предложил томским разработчикам арктической техники использовать полигон для испытания своих прототипов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Михаила Сонькина.
«В Архангельской области есть полигон, на котором мы могли бы испытывать наши технологии для Арктики, и глава региона И.Орлов нам предложил его использовать. Планируется, что в марте 2017 года наши регионы заключат соглашение, одним из пунктов которого станет как раз использование этого полигона томскими разработчиками», — сказал Михаил Сонькин.
По его словам, испытания на архангельском полигоне, близкого к Арктике, важны для разработчиков, которые находятся далеко от северного региона.
«Устройства могут оказаться очень удачными на месте разработки, но в суровых условиях могут начать вести себя по-другому. Кроме того, необходимо, чтобы устройство было востребованным, успешно взаимодействовало с другими системами, было ремонтопригодным. Для этого надо тесно работать с регионом, близким к Арктике», — подчеркнул Михаил Сонькин.
Он добавил, что томские вузы не ограничиваются узконаправленными разработками для Арктики, а способны представить комплексные решения.