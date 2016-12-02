Томские разработчики техники для Арктики смогут испытывать свои прототипы на архангельском полигоне

2 декабря 2016 / Томский Обзор

Губернатора Архангельской области Игорь Орлов предложил томским разработчикам арктической техники использовать полигон для испытания своих прототипов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Михаила Сонькина.

«В Архангельской области есть полигон, на котором мы могли бы испытывать наши технологии для Арктики, и глава региона И.Орлов нам предложил его использовать. Планируется, что в марте 2017 года наши регионы заключат соглашение, одним из пунктов которого станет как раз использование этого полигона томскими разработчиками», — сказал Михаил Сонькин.

По его словам, испытания на архангельском полигоне, близкого к Арктике, важны для разработчиков, которые находятся далеко от северного региона.

«Устройства могут оказаться очень удачными на месте разработки, но в суровых условиях могут начать вести себя по-другому. Кроме того, необходимо, чтобы устройство было востребованным, успешно взаимодействовало с другими системами, было ремонтопригодным. Для этого надо тесно работать с регионом, близким к Арктике», — подчеркнул Михаил Сонькин.

Он добавил, что томские вузы не ограничиваются узконаправленными разработками для Арктики, а способны представить комплексные решения.

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