Томичей просят поддержать издание новой книги о «Битлз» и Томске

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2016 // Фото: Александр Выгалов

Томичей просят поддержать выпуск книги Юлия Буркина «The Beatles» в СССР, или Иное небо» на краудфандинговой платформе Boomstarter.

Книга «The Beatles» в СССР, или Иное небо» написана Юлием Буркиным в соавторстве с Алексеем Большаниным. Это роман в жанре альтернативной истории. По сюжету, Джон Леннон остался жив, в 80-м «Битлз» воссоединяются и приезжают в СССР. Успевают поиграть в Кремле, выступить в глухой деревне и по невероятному стечению обстоятельств под обстрелом советских ПВО отправиться в Томск. В итоге «Битлз» становятся катализатором процессов, приведших к «перестройке с человеческим лицом» — без развала страны и разрухи, переворачивают всю мировую политику.

До завершения сбора средств остается 13 дней. На момент написания материала было собрано 48 450 рублей из 100 тыс., необходимых для издания тиража.

Вложившиеся могут рассчитывать на бонус.

«Все, кто закажет книгу, сразу, в тот же день, получит pdf-файл еще одной нашей "битловской" книги - "100 хитов Битлз по-русски", вышедшей три года назад. Это сто переводов, которые поются, сто комментариев и сто графических иллюстраций (это такой бонус). И если даже проект не состоится, эти несчастные 350 рублей вам вернутся, а вот эта электронная книга «100 хитов» у вас останется», — сообщил Юлий Буркин. – Что касается новой книги – «The Beatles» в СССР, или Иное небо», - добавил он, это не только увлекательное чтение, но и сувенир, ведь не каждый сибирский город может похвастаться книгой, в которой «The Beatles» в нем выступают».

Юлий Буркин также отметил, что для него проект не представляет коммерческой выгоды, «просто обидно, если не выйдет».

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