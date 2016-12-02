Разыскиваемый должник попросился в «друзья» томскому приставу

Томские судебные приставы нашли должника по алиментам из Асино в Москве через переписку в соцсетях, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал около 400 тыс. рублей на содержание ребенка. Его объявили в розыск, но поиски не дали результата - родные ничего о нем не знали, а в родном городе он не появлялся 10 лет. Взыскатель в свою очередь собирала документы о признании его безвестно отсутствующим. Запросы в регистрирующие органы ожидаемого эффекта не принесли.

«Должник неожиданно проявил себя сам через соцсеть: вышел на свою одноклассницу и попросился к ней в друзья. Он не знал, что одноклассница работает судебным приставом», — говорится в сообщении.

Сотрудники отдела не стали лукавить: через страничку коллеги розыскник начала переписку с должником: представилась и напрямую написала гражданину о том, что ищет его с целью взыскания долга. Тот в ответ сообщил свое местонахождение и номер телефона. Он рассказал, что живет в Москве и занимается случайными заработками. О том, что объявлен в розыск, не знал, но скрываться от приставов не собирается.

Позже сведения о местонахождении должника подтвердились. Вскоре исполнительное производство будет передано столичным коллегам для работы по взысканию задолженности.

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