В Томской области посчитали зимующего шелкопряда

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2016 // Фото: Rsn.toms.ru

В Верхнекетском районе Томской области провели детальный учет зимующего вредителя на одном из самых крупных очагов распространения сибирского шелкопряда, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как выяснили специалисты областного департамента лесного хозяйства, томского центра защиты леса и лесничие, площадь очага распространения шелкопряда в Верхнекетском районе составляет 173,6 тыс. га. Всего на территории региона зафиксировано 17 очагов хвоегрызущего вредителя на площади 454,2 тыс. га лесного фонда, 214,3 тыс. га из которых расположены на арендованных площадях. По предварительным подсчетам, на их ликвидацию потребуется 456 млн рублей.

Департамент лесного хозяйства разработал «дорожную карту» по мероприятиям борьбы с вредителем. Обработка инсектицидами запланирована на 415,3 тыс. га лесного фонда. Авиационный способ опрыскивания будет применен на 409,8 тыс. га в Бакчарском, Кожевниковском, Улу-Юльском, Чаинском, Верхнекетском, Молчановском и Колпашевском лесничествах. В Томском лесничестве и вблизи города Колпашево 5,5 тыс. га лесов обработают наземным способом во избежание нанесения вреда близлежащим населенным пунктам. К обработке планируется привлечь 14 летательных аппаратов и одну единицу наземной техники с аэрозольным генератором регулируемой дисперсности.

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