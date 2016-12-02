Через две недели в Томской области начнут раздавать детские новогодние подарки

2 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Через две недели дети из малообеспеченных семей Томской области начнут получать новогодние подарки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Регион закупил более 42,5 тысячи наборов сладостей, из них 24 — для детей с диабетом. Подарки предназначены для ребятишек в возрасте от года до десяти лет из малоимущих семей. Центры соцподдержки начнут их выдачу с 15 декабря.

Если семья состоит на учете в органах соцзащиты как малоимущая (имеет среднедушевой доход в пределах прожиточного минимума — 10 859 рублей), то получить набор можно по паспорту. Если не состоит — дополнительно понадобятся свидетельства о рождении детей, справки о составе и доходах семьи.

Новогодние подарки будут выдаваться до конца января 2017 года.

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