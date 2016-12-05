В Томске убили девочку, подозреваемый задержан

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней девочки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 2 декабря около 20.00 в детскую больницу попала девочка из одной из квартир п.Светлый. У нее диагностировали черепно-мозговую травму. Через 22 часа не приходя в сознание девочка умерла.

На следующий день, 3 декабря, полицейские задержали подозреваемого — 38-летнего мужчину, который жил в этом же доме. Ему предъявили обвинение. Решается вопрос о его заключении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего лица).

Расследование уголовного дела продолжается.

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