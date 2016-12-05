Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Стрежевом

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2016 // Фото: Владимир Дударев

В минувшую пятницу, 2 декабря, в одном из многоэтажных домов в Стрежевом произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в 9-этажном кирпичном доме по ул.Строителей, 60/1 поступило в 21.12. К моменту прибытия пожарных был задымлен подъезд, горело в квартире, доступ к которой был свободен.

Звено газодымзащитной службы эвакуировало по лестничным маршам 10 человек с верхних этажей. Еще 76 эвакуировались самостоятельно.

Возгорание удалось ликвидировать к 21.35. В результате в комнате 3х4 метра обгорели диван, мебель, вещная обстановка, стены закопчены. Площадь пожара составила 10 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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