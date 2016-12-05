18+
18+

Томский предприниматель пожаловался на загораживающую его магазин остановку

Томские новости, Судебные дела, Прокуратура нарушение прав Светлый Кузовлево прокурорская проверка остановка загородила Томский предприниматель пожаловался на загораживающую его магазин остановку

Прокуратура Октябрьского района Томска нашла нарушения в деятельности городской администрации во время проверки обращения предпринимателя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В частности выяснилось, что администрация Томска сдала в аренду ООО «Строительная компания «Старый Город» земельный участок на дороге Кузовлево – Светлый для установки остановки. Так как эта дорога регионального значения, администрация должна была согласовать установку на ней новых объектов с ОГКУ «Томскавтодор», однако, не сделала этого.

«Кроме того, реализация проекта размещения остановочного комплекса в непосредственной близости от существующего магазина привела бы к тому, что подъезд для погрузки-разгрузки товаров был бы перегорожен. При указанных обстоятельствах возникла угроза ущемления прав собственника торгового объекта на ведение предпринимательской деятельности», — отмечается в сообщении.

По результатам проверки прокурор района внёс мэру Томска представление с требованием устранения нарушений и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Документ прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Тэги/темы: