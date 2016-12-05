Томский предприниматель пожаловался на загораживающую его магазин остановку

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2016 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Прокуратура Октябрьского района Томска нашла нарушения в деятельности городской администрации во время проверки обращения предпринимателя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В частности выяснилось, что администрация Томска сдала в аренду ООО «Строительная компания «Старый Город» земельный участок на дороге Кузовлево – Светлый для установки остановки. Так как эта дорога регионального значения, администрация должна была согласовать установку на ней новых объектов с ОГКУ «Томскавтодор», однако, не сделала этого.

«Кроме того, реализация проекта размещения остановочного комплекса в непосредственной близости от существующего магазина привела бы к тому, что подъезд для погрузки-разгрузки товаров был бы перегорожен. При указанных обстоятельствах возникла угроза ущемления прав собственника торгового объекта на ведение предпринимательской деятельности», — отмечается в сообщении.

По результатам проверки прокурор района внёс мэру Томска представление с требованием устранения нарушений и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Документ прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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