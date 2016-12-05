Сегодня томичей ожидают метели

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 5 декабря, в Томске и области ожидается снегопад и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и Томску ожидается умеренный и сильный снег, метели, порывы ветра до 20 метров в секунду, на дорогах ухудшение видимости, гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

Томичей предупреждают о возможном осложнении обстановки на участках дорог Томск-Асино, Томск-Мариинск, Томск – Колпашево - Каргасок и на 37-ми километровом участке Федеральной трассы Р-255 «Сибирь», а также на дорогах Томска.

Также МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП. Водителям необходимо соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.

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