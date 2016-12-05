В Томской области директора двух УК будут работать дворниками за неуплату штрафов

5 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Два директора управляющих компаний в Асино наказаны за неуплату штрафа обязательными работами, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Наказанные совершили административное правонарушение – их предприятия обслуживали многоквартирные дома с нарушением лицензионных требований. Обоих оштрафовали на 25 тыс. рублей, однако граждане штраф не оплатили. В связи с этим судебные приставы составили административные протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). В итоге оба руководителя обязаны отработать на благо города по 40 и 20 часов соответственно в асиновском комбинате «Спехавтохозяйство».

«Вскоре им будут выданы направления на работу, и гражданам придется по несколько часов в день работать дворниками. При этом отбывание наказания не освобождает должников от ответственности выплатить долг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что задолженность с наказанных в любом случае будет взыскана.

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