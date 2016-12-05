На томском Сибметахиме запустили модернизированную линию формалина и КФК

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2016 // Фото: Tomsk.gov.ru

ООО «Сибметахим» (Томск, объединяет метанольные активы «Газпрома») запустило производство формалина и карбамидоформальдегидного концентрата (КФК), которые используются при производстве ДСП и МДФ-плит, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Сибметахим — единственный за Уралом завод, который выпускает метанол. Я рад, что у него есть хорошее настоящее и будущее. Модернизация позволяет решать многие вопросы — увеличение производства выпуска продукции, безопасность», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкнн в ходе церемонии запуска производства.

Он также отметил, что новое производство связывает различные сферы промышленности — продукцию будут использовать деревообрабатывающие производства.

В свою очередь генеральный директор ОАО «Востокгазпром» (материнская компания «Сибметахима») Виталий Кутепов в ходе церемонии отметил, что проект является примером импортозамещения.

«Именно здесь используется не только русский металл и русские руки, но и русский инжиниринг. Мы как заказчики можем гордиться в полной мере. Разработка наших инженеров будет работать и выдавать продукт мирового класса», — сказал Виталий Кутепов.

По его словам, Сибметахим готов наращивать производственные мощности в зависимости от потребностей деревообрабатывающих компаний.

«С ростом производства наших клиентов, с открытием новых производств по деревообработке, минеральной вате мы будем способны эту точку роста развивать и закрывать потребности рынка от Томска и до Дальнего Востока, развивая наши навыки и наше производство», — отметил Виталий Кутепов.

Заместитель гендиректора Сибметахима по Александр Вдовин уточнил журналистам, что инвестиции в модернизацию составили 1 млрд рублей.

Реконструкция длилась два с половиной года. Ранее предприятие выпускало смолы, теперь же производство фактически закрыто и замещено установками по выпуску КФК-85 (65 тыс. тонн в год) и малометанольного 37%-го формалина (15 тыс. тонн в год). Реконструкция позволит предприятию сократить операционные затраты на производство, а также за счет применения модулей нарастить объемы выпуска продукции в случае увеличения спроса на нее. В результате модернизации площади производства сокращены в пять раз.

Кроме того, Александр Вдовин сообщил журналистам, что компания намерена к 2019 году завершить реконструкцию производства метанола, увеличив его мощность с 850 тыс. тонн до 1 млн тыс. тонн в год.

«Эта программа разделена на два этапа. Первый этап — мы прирастаем с 2,5 тыс. тонн в сутки до 2,8 тыс. тонн в сутки, второй — до 3 тыс. тонн. В этом году мы реализовали первый этап — все технические решения, которые были направлены на то, чтобы метанол производить, — реализованы, достигнуты новые производственные показатели», — сказал он.

Второй этап модернизации будет длиться два года, при этом объем инвестиций в работы Александр Вдовин не уточнил.

Производство метанола началось на промплощадке Томского нефтехимического комбината в 1983 году, формалина и карбамидоформальдегидной смолы — в 1985 году. Сырьем для их производства в настоящее время является газ, добываемый «Востокгазпромом».

«Сибметахим» — единственный крупный производитель метанола на востоке РФ. Основным потребителем метанола является «Газпром» и его дочерние предприятия.

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