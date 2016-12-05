В Томске ВАЗ наехал на лежачего пешехода

5 декабря 2016 / Томский Обзор

Вчера вечером, 4 декабря, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал 55-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 21.45 на ул.Демьяна Бедного, 28. Здесь 37-летний водитель ВАЗ-21140 наехал на пешехода. По предварительным данным, пострадавший лежал на проезжей части. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было.

С травмами пешеход доставлен в больницу. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Для выяснения обстоятельств ДТП требуется помощь очевидцев - их просят обратиться по телефону 794-636.

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