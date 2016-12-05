Томичам предлагают выбрать самое безопасное городское такси

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 5 декабря, стартовало голосование пассажиров в конкурсе «Безопасное такси Томской области — 2016», сообщает пресс-секретарь регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей

В течение 10 дней, с 5 по 14 декабря томичи смогут проголосовать в конкурсе «Безопасное такси Томской области — 2016». Совершив поездку с водителем, участвующем в конкурсе, пассажир получит карточку для голосования с номером участника и инструкцией.

В этом году победитель определяется не среди таксопарков, а среди водителей. В народном голосовании участвуют 20 водителей, прошедших предварительные этапы конкурса — тестирование на знание правил дорожного движения и оценку водительского мастерства на учебном автодроме.

Проголосовать за участника можно на сайте Уполномоченного как с компьютера, так и со смартфона, имеющего возможность считывать QR-коды. Пассажирам предлагают указать номер участника и поставить баллы от 0 до 10, оценив безопасность и комфортность поездки, а также информированность водителя о достопримечательностях или исторических особенностях Томска.

«Мы хотим показать, что такси в Томске не только безопасное, но и умное. Мы живем в историческом, уникальном городе. И водители такси, по сути, — первые люди, которые встречают приезжих. Нет задачи превращать каждого водителя такси в экскурсовода. Это невозможно и не нужно. Но хорошо, если водитель, при желании пассажира, может выступить в роли информационного гида, консультанта», — говорит председатель конкурсной комиссии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Падерин.

Всю информацию, необходимую для того чтобы стать гидом, водители получили от представителей городского Управления культуры и Туристского информационного центра Томска.

Имена победителей конкурса станут известны 15 декабря.

Организатор конкурса «Безопасное такси Томской области — 2016» — региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей. В состав конкурсной комиссии, помимо бизнес-омбудсмена, входят представители Комитета по лицензированию Томской области, Томского автотранспортного союза, Томского автомобильно-дорожного техникума, областной ГИБДД.

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