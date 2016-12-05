Томичам предлагают отправить письмо Деду Морозу

5 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томский филиал Почты России продолжает принимать письма томичей для Деда Мороза, сообщает пресс-служба учреждения.

В этом году в Томске специальные ящики для сбора писем и открыток Деду Морозу находятся на главпочтамте (проспект Ленина, 93 ) и еще в четырех отделениях почтовой связи: ОПС № 12 (ул. Елизаровых, 19), ОПС № 21 (пр. Фрунзе, 172), ОПС № 34 (ул. Котовского, 26), ОПС № 63 (ул. С.Лазо, 10). Чтобы отправить письмо Деду Морозу, нужно до 23 декабря принести его в одно из названных отделений связи и опустить в специальный ящик. Марка и почтовый конверт не обязательны. 23 декабря сотрудники Томского филиала Почты России централизованно отправят их в резиденцию Деда Мороза.

«На сегодняшний день в этих ящиках уже несколько сотен обращений. Некоторые дети запечатывают свои послания в специальные конверты, где типографским способом уже указан адрес российского Деда Мороза. Другие ребята делают конверты сами: украшают их наклейками, разрисовывают и подписывают. Держать в руках такие трогательные работы — большое удовольствие. Тем более, когда знаешь, что в письмах сокровенные желания маленьких томичей. Мы бережно собираем все-все послания и специальной посылкой отправляем их в Великий Устюг», — рассказала начальник томского почтамта Валентина Рудь.

В 2014 году только из главпочтамта Томска было отправлено почти 1500 писем новогоднему волшебнику, а в 2015 — чуть больше 1000.

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