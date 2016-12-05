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Ночью в Томске будут очищать от снега центральные улицы

В ночь на вторник, 6 декабря, томское «Спецавтохозяйство» очистит от снега центральную часть города, сообщает пресс-служба мэрии.

В ночную смену механизированные звенья муниципального предприятия будут работать на участках улиц:

ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского);
ул.Дзержинского (от пер. Нечевского до ул. Карташова);
ул.Гагарина;
ул.Крылова;
ул.Кузнецова.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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