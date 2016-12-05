Ночью в Томске будут очищать от снега центральные улицы

5 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на вторник, 6 декабря, томское «Спецавтохозяйство» очистит от снега центральную часть города, сообщает пресс-служба мэрии.

В ночную смену механизированные звенья муниципального предприятия будут работать на участках улиц:

ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского);

ул.Дзержинского (от пер. Нечевского до ул. Карташова);

ул.Гагарина;

ул.Крылова;

ул.Кузнецова.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

Тэги/темы: