Ночью в Томске будут очищать от снега центральные улицы
5 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
В ночь на вторник, 6 декабря, томское «Спецавтохозяйство» очистит от снега центральную часть города, сообщает пресс-служба мэрии.
В ночную смену механизированные звенья муниципального предприятия будут работать на участках улиц:
ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Белинского);
ул.Дзержинского (от пер. Нечевского до ул. Карташова);
ул.Гагарина;
ул.Крылова;
ул.Кузнецова.
Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.
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