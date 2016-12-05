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Галина Немцева протестировала настольную игру «Проект С.В.И.П.Е. Р. Лаборатория»

Томские новости, ЗД ТО, Проект С.В.И.П.Е.Р. лаборатория антипсид профилактика Галина Немцева Галина Немцева протестировала настольную игру «Проект С.В.И.П.Е. Р. Лаборатория»

Депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева приняла участие в презентации разработанной в Томске профилактической настольной игры «Проект С.В.И.П.Е. Р. Лаборатория», сообщается на сайте парламента.

Презентация профилактической настольной игры «Проект С.В.И.П.Е. Р. Лаборатория» состоялась в Областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями. Игра призвана пополнить арсенал методов профилактической работы, которые могут быть использованы в системе работы с молодежью в качестве инструмента при проведении занятий по профилактике ВИЧ.

«На мой взгляд, получилось найти удачную форму для донесения такой информации, и есть смысл рассмотреть вопрос широкого использования такого инструмента. В тех же районах области, где гораздо меньше возможностей для проведения интересных событий в области профилактики, игра может оказаться очень востребованной формой работы с молодыми людьми», — поделилась впечатлениями депутат Галина Немцева.

Модель такого интерактивного занятия была разработана в Томске в 2016 году в рамках «Проекта С.В.И.П.Е.Р.». Его цель — проинформировать старшеклассников и студентов о ВИЧ, рассказать о путях передачи, развеять мифы о вирусе, показать безопасную модель поведения и продемонстрировать актуальность проблемы. Часовое занятие включает в себя краткую теоретическую часть, игровой процесс и последующее обсуждение с ответами на вопросы.

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