Галина Немцева протестировала настольную игру «Проект С.В.И.П.Е. Р. Лаборатория»

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2016 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева приняла участие в презентации разработанной в Томске профилактической настольной игры «Проект С.В.И.П.Е. Р. Лаборатория», сообщается на сайте парламента.

Презентация профилактической настольной игры «Проект С.В.И.П.Е. Р. Лаборатория» состоялась в Областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями. Игра призвана пополнить арсенал методов профилактической работы, которые могут быть использованы в системе работы с молодежью в качестве инструмента при проведении занятий по профилактике ВИЧ.

«На мой взгляд, получилось найти удачную форму для донесения такой информации, и есть смысл рассмотреть вопрос широкого использования такого инструмента. В тех же районах области, где гораздо меньше возможностей для проведения интересных событий в области профилактики, игра может оказаться очень востребованной формой работы с молодыми людьми», — поделилась впечатлениями депутат Галина Немцева.

Модель такого интерактивного занятия была разработана в Томске в 2016 году в рамках «Проекта С.В.И.П.Е.Р.». Его цель — проинформировать старшеклассников и студентов о ВИЧ, рассказать о путях передачи, развеять мифы о вирусе, показать безопасную модель поведения и продемонстрировать актуальность проблемы. Часовое занятие включает в себя краткую теоретическую часть, игровой процесс и последующее обсуждение с ответами на вопросы.

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