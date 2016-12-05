Томич продал несуществующих запчастей на 100 тыс. рублей

5 декабря 2016 / Томский Обзор

Полицейские задержали 18-летнего томича, подозреваемого в интернет-мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, молодой человек разместил в интернете объявление о продаже автомобильных запчастей. Трое покупателей из разных регионов России купили у него эти запчасти и перевели деньги. Однако томич не собирался высылать им товар и просто перестал выходить с ними на связь.

Ущерб, причиненный преступными действиями молодого человека, составил около 100 тыс. рублей. В настоящее время системный блок, посредством которого подозреваемый осуществлял мошенническую схему, изъят и направлен на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

В свою очередь полицейские предупреждают, «если вы совершаете покупки в сети Интернет, крайне внимательно и бдительно подходите к вопросу внесения залога или полной стоимости за какую-либо вещь. Может оказаться так, что мошенники, находясь совершенно в другом регионе, просто выманивают деньги, а предлагаемый к продаже товар существует только в Интернете».

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