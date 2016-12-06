«Томь» на выезде уступила «Уфе»

6 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 5 декабря, в Уфе прошел матч 17-го тура Чемпионата России по футболу в рамках которого «Томь» встречалась с «Уфой», сообщается на сайте томской команды.

Автором единственного гола во встрече стал Александр Сухов, отправивший мяч в ворота «Томи» на 65-й минуте матча. В итоге встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Уфы».

По итогам 17 туров томская команда занимает последнюю строчку турнирной таблицы РФПЛ.

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