Томичам покажут лучшие скандинавские короткометражки последних лет

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2016 // Фото: Treefilms.ru

На следующей неделе, 15 декабря, в зрелищном центре «Аэлита» (пр.Ленина, 78) стартуют показы нового проекта — фестиваля короткометражного кино Nordic Shorts, сообщают организаторы.

Программа этого фестиваля собиралась буквально «вручную». Проект не был готовым и не был представлен целиком на каком-либо фестивале. Фильмы, вошедшие в программу, были отобраны исключительно организаторами. Основными критериями были популярность у аудитории, участие фильмов в международных кинофестивалях.

«Что же касается тематики – мы давно хотели обратить внимание на визуальную культуру стран Северной Европы. Их культурные традиции во многом близки российскому зрителю, но во многом и непривычны», — отмечают организаторы.

На этом контрасте знакомого и непривычного сформировалась программа Nordic Shorts. Зрители увидят фильмы, отмеченные известными фестивалями, такими как Oberhausen, Sundance Film Festival, Berlinale и других. Всего покажут 8 короткометражек из Норвегии, Швеции и Финляндии.

Проект Nordic Shorts, подготовленный компанией Tree Films, познакомит зрителей с работами молодых режиссеров, которые следуют традициям своих соотечественников и канонам Голливуда. Фестиваль отличается особым национальным колоритом, философским юмором, нестандартными сюжетами и непредсказуемыми развязками. Один из самых титулованных фильмов программы — работа финского режиссера Йенни Тойвоньеми «Свидание», который стал лучшим на фестивале Sundance. Второй фильм – анимационный фильм «Я и мой Моултон» был номинирован на премию «Оскар» и получил приз на фестивале документального кино в Лейпциге.

Фестиваль продлится до 24 декабря. Стоимость билета составит 150 рублей. Со списком фильмов, которые будут представлены на показах можно ознакомиться в программе.

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