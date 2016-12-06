Томские гиревики взяли 14 медалей на Всероссийских соревнованиях

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2016 // Фото: Сергей Ларин

Представители томских вузов завоевали 14 наград разного достоинства на завершившихся в воскресенье, 4 декабря, Всероссийских соревнованиях студентов по гиревому спорту.

Как сообщают в томской федерации гиревого спорта, соревнования проходили с 2 по 4 декабря в с/к «Юпитер». Турнир является основным стартом для студентов-гиревиков со всей страны. В соревнованиях приняли участие представители 23 команд ВУЗов из 16 регионов. Томск был представлен спортсменами четырёх ВУЗов: НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТГПУ, ТГАСУ.

На помост выходили атлеты разного уровня подготовки, приехали в Томск и победители российских и мировых первенств из Белгорода, Омска, Челябинска, а также именитые томские спортсмены.

Представители томских вузов получили 7 «бронзовых», 3 «серебряных» и 4 «золотых» медали. Победителями стали мастер спорта России Алексей Панов (ТГПУ) в дисциплине «длинный цикл», мастер спорта России Екатерина Матюшина (НИ ТГУ) в «рывке», а мастер спорта России международного класса Валентин Сутягин (ТГПУ) дважды становился победителем в дисциплинах «длинный цикл» и «классическое двоеборье». В общем зачёте представители НИ ТГУ завоевали 2 медали (1 и 3 места), НИ ТПУ 5 медалей (2 «серебра» и 3 «бронзы»), ТГПУ 7 медалей (3 «золота», 1 «серебро» и 3 «бронзы»).

В командной эстафете команда ТГПУ дважды становилась серебряным призёром, команда НИ ТПУ заняла 3 место в эстафете в толчке по длинному циклу.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте первое место заняла сборная команда СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры, Омск), сборная ТГПУ (Томск) заняла второе командное место, на третьем месте ЧГСХА (Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Чебоксары), опередив команду НИ ТПУ на два очка.

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