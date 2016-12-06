Коммунальщики обнаружили незаконные врезки в канализацию на территории аэропорта Томска

6 декабря 2016 / Томский Обзор

Муниципальное предприятие «ТВК», принадлежащее Мирненскому сельскому поселению Томского района Томской области, пытается через суд взыскать компенсацию за услуги водоотведения после того, как обнаружило несанкционированные врезки в канализационную систему на территории аэропорта «Богашево».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел, сумма иска к Госкорпорации по организации воздушного движения (ОРВД) и ООО «Аэропорт Томск» (входит в холдинг «Новапорт») составляет солидарно 20,2 млн рублей.

Ответчики требования муниципального предприятия не признали. По мнению Госкорпорации по ОРВД, требования истца основаны не на условиях заключенного в 2008 году договора на оказание коммунальных услуг, а на факте установления двух несанкционированных врезок ливневой (дренажной) канализации в канализационный колодец сточных вод. Указанные врезки Госкорпорацией не используются, а ответчиком, по ее мнению, должно быть ООО «Аэропорт Томск».

В свою очередь аэропорт в отзыве на исковое заявление указал, что акт обнаружения несанкционированных врезок в канализацию не подписывал, а «факт нахождения трубопровода на земельном участке ответчика не подтверждает факт несанкционированной врезки собственником земельного участка».

Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица Росимущество, поскольку один из участков, с которого осуществляется водоотведение поверхностных вод, находится в собственности РФ. Судебное разбирательство отложено до 24 января 2017 года.

Аэропорт «Богашево» эксплуатирует ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются ООО «Новапорт Холдинг» (доля в УК — 74,9%) и Фонд госимущества Томской области (25,1%).

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