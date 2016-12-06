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Томские альпинисты стали призерами Всероссийских юношеских соревнований (ФОТО)

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Молодые томские альпинисты группы «Искра» ДДЮ «Кедр» приняли участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по ледолазанию, которые проходили в минувшие выходные в Кирове.

Как сообщил председатель ТФА Иван Темерев, участники соревновались в дисциплинах «скорость» и «трудность». В состязаниях приняли участие около 50 альпинистов из России и зарубежья. Томск представляли 4 спортсмена.

Влад Темерев стал бронзовым призером в дисциплине «скорость» и победил в «трудности». Также в «скорости» бронзовой призеркой стала Юлия Филатьева.

Фото: Елена Темерева

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