Томичей приглашают на выставку работ Назария Чесалова

6 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Из архива Назария Чесалова

Томичей приглашают на экспозицию работ молодого неординарного художника Назария Чесалова. Выставка проводится в офисе Промсвязьбанка (Ленина, 82Б), при поддержке галереи томских мастеров и художников «Орнамент» - сообщает организатор.

Назарий Чесалов создает многослойные картины из картона. К творчеству пришёл необычно, через работу в полиции. Он занимался реконструкцией портретов по черепам в экспертно-криминалистическом центре. Идеи для работ художник берёт из разных сфер, но больше всего его интересует патриотическая и историческая тематика. Например, на выставке можно будет увидеть портер Виктора Цоя или картину «Три богатыря».

Выставка продлится весь декабрь. Вход на экспозицию свободный. График работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00. Суббота с 10.30 до 16.00. Воскресение – выходной.

Более подробно узнать о творческом пути Назария Чесалова можно в нашем материале.

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