Здание томского аэропорта эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2016 // Фото: Мария Аникина

Сегодня утром, 6 декабря, в аэропорте Томска из-за пожарной тревоги были эвакуированы находящиеся в здании люди, сообщает очевидец происходящего.

По его словам, после того, как сработала пожарная сирена, на улицу вывели около 40 человек находящихся в здании. Приехала пожарная машина и спецсвязь. Буквально через несколько минут запустили обратно.

«В здании аэропорта установлено высокотехнологичное оборудование, оно очень чувствительно. Нет причин для беспокойств. Тревога оказалась ложной, и произошедшее не повлияло на работу аэропорта», — отметила сотрудница аэропорта.

Это не первый случай в этом году. Ранее, 12 ноября, сотрудники пожарной службы эвакуировали находившихся в здании аэровокзала людей на улицу. Причиной так же стала ложная пожарная тревога.

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