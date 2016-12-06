В Стрежевом прошел турнир по хоккею, посвященный празднованию 50-летия «Томскнефти» (ФОТО)

6 декабря 2016 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

На льду крытого катка «Витязь» прошёл турнир по хоккею с шайбой, посвященный празднованию 50-летия «Томскнефти». Он стал очередным подарком градообразующего предприятия стрежевчанам.



Поддержать свои команды приехали и болельщики-вартовчане, и нефтеюганцы. За главный кубок турнира соревновались четыре команды. Сборная «РН-Юганскнефтегаза», нижневартовский «Самотлор», сборная «ТомскНИПИнефти» и, конечно, хозяева турнира — «Томскнефть» — самая молодая команда нынешних состязаний. Команда была создана чуть больше года назад, но этого времени вполне хватило, чтобы обзавестись сыгранным составом и армией болельщиков.

Турнир продолжался два дня, а победителем стал нижневартовский «Самотлор», не проигравший ни одного матча. Серебро турнира увез домой «РН-Юганскнефтегаз».

Хоккеисты «Томскнефти» завоевали бронзу. Лучшим вратарем турнира признан наш Денис Белопольский, а лучшим нападающим — еще один участник сборной «Томскнефти» и её тренер — Николай Столбенников. Иван Сёмин («Самотлор») назван лучшим бомбардиром, а Николай Денисов «РН-Юганскнефтегаз) — лучшим защитником.

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