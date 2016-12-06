В Томской области работник автосервиса въехал на авто клиента в кювет

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2016 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля «Лада», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в Парабельском районе подозреваемый ночью проник в гараж автосервиса, в котором работал, и угнал автомобиль. После этого, он попытался доехать в ближайшую деревню, но по дороге потерял управление и съехал в кювет. Здесь его и задержали сотрудниками уголовного розыска.

Подозреваемый, 25-летний житель Парабельского района, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

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