В Томской области работник автосервиса въехал на авто клиента в кювет
В Томской области полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля «Лада», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, в Парабельском районе подозреваемый ночью проник в гараж автосервиса, в котором работал, и угнал автомобиль. После этого, он попытался доехать в ближайшую деревню, но по дороге потерял управление и съехал в кювет. Здесь его и задержали сотрудниками уголовного розыска.
Подозреваемый, 25-летний житель Парабельского района, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.